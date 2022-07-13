Власти Херсонской области сообщили о поджоге ВСУ пшеничных полей на границе

Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом 13 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно», — сказал он «РИА Новости».

По его мнению, украинские власти живут за счет помощи Запада, а простые люди их мало интересуют.

«Они на зарплатах прокормятся. А что делать простым людям, жителям Украины, этот вопрос остается открытым», — сказал замглавы администрации.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью обстрелять Херсон, однако все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил Стремоусов. Разрушений нет.

В конце июня украинские военные подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить Вооруженные силы России в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что боевики сначала вывезли из зернохранилища все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

18 июня сообщалось, что Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.