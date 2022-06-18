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Херсонская область поможет России получить рекордный урожай зерновых в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев.LIVE» в субботу, 18 июня.

Область мира: как сегодня живет Херсон
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По его словам, Херсонская область всегда давала хорошие урожаи.

«Российская Федерация ждет в этом году рекордного урожая [зерновых]. И плюс к нему добавится Херсонская область и Запорожская — наши соседи», — сказал Сальдо.

В настоящее время в Херсонской области налаживается мирная жизнь. Регион перешел под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав РФ. В Кремле заявили, что от его итогов зависит дальнейший статус региона.

31 мая на территории Херсона рубль ввели в полноценный оборот.

Запорожская область также возьмет курс на вхождение в состав России. В освобожденной части области введена бивалютная зона, которая позволяет рассчитываться в гривнах и рублях.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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