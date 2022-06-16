Песков указал на решение будущего Херсонской области местными жителями

Статус Херсонской области зависит от воли местных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня в интервью CNN.

Он указал, что целью номер один России является защита жителей Донбасса от тех, кто обстреливает регион и убивает мирных жителей.

«Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своем желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве», — сказал Песков.

В настоящее время в Херсонской области налаживается мирная жизнь. Регион полностью перешел под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. В настоящее время в области идет оформление российского гражданства для всех желающих. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном получении российских паспортов в Херсонской и Запорожской областях.

Власти региона отмечали, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. Общее число заявок уже превысило 10 тыс.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, где значительно обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».