Украинские боевики подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить Вооруженные силы России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. О новой провокации киевского режима сообщили 30 июня в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Там отметили, что украинские боевики сначала вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

«Местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ. Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада», — говорится в заявлении штаба.

В межведомственном координационном штабе РФ в очередной раз подчеркнули, что российские войска в ходе спецоперации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и гуманно относятся к мирному населению.

Недавно украинские боевики провели еще одну провокацию в Кременчуге. Украинская сторона пыталась обвинить Россию в нанесении 27 июня удара по торговому центру в городе Кременчуге. По словам официального Киева, там якобы находилось около 1 тыс. гражданских лиц.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил в свою очередь, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам Вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

До этого, 6 июня, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что раскручивание обвинений в адрес военных РФ о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. Он подчеркнул, что Москва до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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