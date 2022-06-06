Небензя назвал «раскручивание обвинений» в адрес РФ излюбленным методом Киева

Раскручивание обвинений в адрес военных Вооруженных сил России о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. При этом никаких доказательств не приведено, заявил в понедельник, 6 июня, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Раскручивание обвинений в совершении российскими военнослужащими преступлений сексуального характера с самого начала специальной военной операции на Украине стало излюбленным приемом киевского режима и наших западных коллег. Мы все помним, как в украинских и западных СМИ, а также в этом зале наших солдат неоднократно обвиняли в секс-насилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что РФ до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

23 мая Небензя указал на вынужденное признание западными СМИ того факта, что большое количество жителей Бучи погибло от снарядов украинской артиллерии.

Постпред отметил, что под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать гибель многих жителей Бучи не от огнестрельных ранений, как утверждалось Киевом, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые используют ВСУ.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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