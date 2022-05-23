Небензя рассказал о признании западными СМИ вины Украины в событиях в Буче

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ были вынуждены признать, что большое количество жителей Бучи погибли от снарядов украинской артиллерии. Об этом он заявил в понедельник, 23 мая, на заседании СБ ООН.

«Раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», — указал Небензя.

Постпред отметил, что под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать гибель многих жителей Бучи не от огнестрельных ранений, как утверждалось Киевом, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые используют ВСУ.

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5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад прекратить врать о Буче. Он указал, что и Минску, и Москве известно, кто организовал эту показуху и провокацию.

Ранее, 26 апреля, президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

12 апреля Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Позднее, 15 апреля, Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче. Позднее сдавшийся в плен иностранный наемник рассказал журналистам, что по прибытии в район Бучи сразу после отхода ВС РФ не видел никаких погибших.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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