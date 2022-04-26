Путин заявил о непричастности ВС РФ к событиям в Буче

Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче, Москва знает, кто стоит за этой провокацией, заявил 26 апреля президент РФ Владимир Путин.

«Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», — сказал он на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Встреча Путина и Гутерриша продлилась около часа.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом.

Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве заверили, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в Буче.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

15 апреля Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после провокации в Буче.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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