Киевский режим стал применять тактику «выжженной земли». Об этом в среду, 13 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя данные о том, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

«Оголтелый от собственного бессилия неонацистский киевский режим начал применять тактику «выжженной земли». Так в годы Великой Отечественной войны поступали фашисты, и украинская власть, как их послушные последователи, решила взять с них пример», — подчеркнул он.

По словам депутата, то, что за нежелание поддерживать преступную политику официального Киева президент страны Владимир Зеленский и его «лишенная совести камарилья» считают врагами население освобожденных территорий Украины, очень показательно.

Вместе с тем парламентарий выразил уверенность, что эти действия украинских властей не смогут повлиять на четырехстороннюю встречу в Стамбуле по вопросу экспорта зерна, в которой примет участие российская военная делегация.

«Украина очень хорошо показала, что не только не может и не хочет позаботиться о жителях освобожденных территорий, которых она считает «своими» гражданами, но и, напротив, старается им навредить, обречь на голод, но этого Киеву не удастся», — заключил Белик.

О том, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, ранее в этот день заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинские власти живут за счет помощи Запада, а простые люди их мало интересуют.

13 июля состоится встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна. До этого, 11 июля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных переговоров для вывоза зерна.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.