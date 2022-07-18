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Экс-главком НАТО спрогнозировал сроки завершения спецоперации

Экс-главком НАТО Ставридис заявил, что спецоперация на Украине может завершиться через 4-6 месяцев
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Экс-главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил в воскресенье, 17 июля, что российская спецоперация на Украине, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев. Его слова передает издание Business Insider.

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Он сравнил сложившуюся ситуацию на Украине с тем, что происходило в конце Корейской войны. По его мнению, всё приведет к перемирию, милитаризованной зоне между сторонами, а также «своего рода замороженному конфликту».

Ставридис считает, что конфликт подойдет к концу максимум через полгода, потому что «ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого».

Ранее, 3 июля, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ответа на вопрос о том, когда завершится конфликт вокруг Украины, не может дать никто.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Все три из них всё еще в какой-то степени открыты к реализации. Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик и дипломат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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