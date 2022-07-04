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Шольц рассказал о влияющих на разрешение конфликта вокруг Украины факторах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ответа на вопрос о том, когда завершится конфликт вокруг Украины, не может дать никто. Об этом в беседе с CBS News в воскресенье, 3 июля, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Конфликт закончится, когда [президент РФ Владимир] Путин поймет, что его идея завоевать часть территории своего соседа не увенчается успехом. <...> Но никто на самом деле не знает, каковы его ресурсы. Он... он как лидер очень великой страны, где живет много людей, в том числе с большими средствами, ведет эту борьбу и...он готовился к ней [очень долго]. Я думаю, что решение начать <спецоперацию> было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать <спецоперацию> действительно долгое время», — сказал он.

Шольц отметил, что коалиция стран Запада адресует российскому лидеру четкое послание: «Мы в состоянии поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты ее спокойствия, демократии, верховенства закона и всего того, к чему стремится ее народ».

21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

При этом, как написал политический журналист Торстен Юнгхольт в Welt am Sonntag, в Германии за последние несколько недель запасы боеприпасов со складов бундесвера существенно сократились в связи с поставками оружия на Украину. Проблема касается не только боеприпасов, но и дефицита инвестиций в логистику и инфраструктуру, который оценивается в размере около €30 млрд, добавил автор публикации.

Между тем 8 июня Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне начатой Россией 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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