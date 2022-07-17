В США уничтожение HIMARS Россией назвали плохой новостью для НАТО

Уничтожение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для НАТО. Такое мнение британский обозреватель и журналист Джек Бакби выразил 17 июля в статье для 19Fortyfive.

Он уточнил, что США уже отправили Киеву восемь установок HIMARS, кроме этого, Украина вскоре получит еще четыре.

Бакби считает, что ликвидация Россией HIMARS и Harpoon, которые являются лучшими артиллерийскими разработками западных стран, стала «печальным известием» для Украины. Киев использовала ракеты Harpoon с первых дней российской спецоперации.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении склада с противокорабельными ракетами Harpoon на одном из промышленных предприятий Одессы.

Также за последние сутки Вооруженные силы России уничтожили у украинских войск пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы HIMARS. Удар был нанесен в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).

В июне береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный эксперт Дмитрий Болтенков, в свою очередь, предупреждал об опасности данного вида вооружений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне эскалации ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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