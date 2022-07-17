Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме пригрозили сокрушительным ответом в случае удара по Крымскому мосту
Мир
WSJ предостерегла Байдена от переизбрания на пост президента
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
ВС России уничтожили у ВСУ пусковую установку и заряжающую машину HIMARS
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке
Мир
В American Conservative сообщили о смене США тактики поддержки Украины
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Сюжет:

В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На одном из промышленных предприятий Одессы уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сообщил он.

Залповый вброс: скажутся ли поставки Украине систем HIMARS на ходе СВО
Каковы реальные возможности американских РСЗО и почему ложны слухи об их неуязвимости

Также за последние сутки Вооруженные силы России уничтожили у украинских войск пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар был нанесен в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).

В рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины (ВСУ) в 189 районах.

12 июля российские «Искандеры» уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon. Удар произошел в районе населенного пункта Березань. Четырьмя днями ранее ВКС России также уничтожили две береговые установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

В июне береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный эксперт Дмитрий Болтенков, в свою очередь, предупредил об опасности данного вида вооружений.

О поставках Harpoon сообщалось в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне эскалации ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022