В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon

На одном из промышленных предприятий Одессы уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сообщил он.

Также за последние сутки Вооруженные силы России уничтожили у украинских войск пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар был нанесен в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).

В рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины (ВСУ) в 189 районах.

12 июля российские «Искандеры» уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon. Удар произошел в районе населенного пункта Березань. Четырьмя днями ранее ВКС России также уничтожили две береговые установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

В июне береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный эксперт Дмитрий Болтенков, в свою очередь, предупредил об опасности данного вида вооружений.

О поставках Harpoon сообщалось в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне эскалации ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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