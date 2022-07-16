Конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы
Две компании отдыхающих в бильярдной на востоке Москвы повздорили около 15 часов в субботу, 16 июля.
По нашим данным, потасовка продолжилась на улице. Один из дебоширов выстрелил в оппонента. Раненного пришлось госпитализировать.
Врачи диагностировали у пострадавшего огнестрельное ранение в области грудной клетки, правого плеча и правого бедра.
15 июля конфликт между тремя мужчинами у входа в парк аттракционов «Сказка» на западе Москвы закончился стрельбой. Пострадал один человек.
В Следственном комитете сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний мужчина. Было возбуждено уголовное дело.