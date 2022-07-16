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СК возбудил дело после стрельбы у входа в парк на западе Москвы

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Фото: соцсети
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В Москве после конфликта со стрельбой между тремя мужчинами, в котором пострадал один человек, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом 16 июля заявили в столичном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

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«Кунцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — сказали журналистам в пресс-службе.

В СК также сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний мужчина.

«В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Допрашиваются свидетели и очевидцы конфликта», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе московской прокуратуры, в свою очередь, заявили, что, по предварительным данным, задержанный мужчина в момент инцидента был пьян.

Ранее в этот день сообщалось, что конфликт между тремя мужчинами у входа в парк аттракционов «Сказка» на западе Москвы закончился стрельбой.

По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт, вследствие чего один из них вытащил пистолет, из которого выстелил в оппонента несколько раз, затем скрылся.

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