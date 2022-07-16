В Москве у входа в парк мужчину ранили из пистолета

Конфликт между тремя мужчинами у входа в парк аттракционов «Сказка» на западе Москвы закончился стрельбой. Об этом сообщили в субботу, 16 июля, в Telegram-канале 112.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Крылатской у входа в парк мужчины с раной на голове.

По предварительной информации, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, вследствие чего один из них вытащил пистолет, из которого выстелил в оппонента несколько раз, затем скрылся.

Пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в совершенном правонарушении. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Накануне сообщалось, что неизвестный расстрелял семью из пяти человек. Одной девочке удалось выжить, остальные погибли. Выжившую девочку экстренно госпитализировали с огнестрельными ранениями. По словам врачей, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел в городе Новошахтинске.