Из России в марте вывезли $8 млн в обход запрета на вывоз валют

В марте текущего года из России незаконно вывезли $8 млн, несмотря на действующие ограничения на вывоз валют. Об этом сообщил 16 июля московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

«В марте из-за ненадлежащего исполнения обязанностей отдельными сотрудниками Внуковской и Центральной акцизной таможен за пределы страны незаконно вывезена сумма в размере $8 млн», — сказал он «Интерфаксу».

После вмешательства прокуроров по данному факту были возбуждены два уголовных дела по ст. 285 и 200.1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, контрабанда наличных денежных средств, совершенная в особо крупном размере группой лиц).

Всего, по словам Букреева, в этой сфере было выявлено более 200 нарушений законодательства. Для их устранений прокурорами внесено 22 представления, а на незаконные правовые акты принесено 12 протестов.

«По результатам прокурорских проверок возбуждено 17 дел об административных правонарушениях и восемь уголовных дел», — добавил Букреев.

5 апреля в Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали «Известиям», что в 2022 году в России наблюдается рост количества и объемов незаконного перемещения наличных денег. Так, с 24 февраля по 31 марта было установлено 1078 таких фактов на общую сумму 158 млн рублей. Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из России, так и при ввозе.

1 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне больше не могут вывозить из страны наличную иностранную валюту в сумме, превышающей $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза.