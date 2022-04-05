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Объем незаконного вывоза наличных денег из РФ вырос на 55%

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В 2022-м году в России наблюдается рост количества и объемов незаконного перемещения наличных денег, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Так, с 24 февраля по 31 марта было установлено 1078 таких фактов на общую сумму 158 млн рублей. Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из России, так и при ввозе.

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Вместе с тем доля нарушений при нелегальном вывозе наличных денег из России в этом году существенно изменилась, следует из данных таможенной службы. В частности, с 24 февраля по 31 марта на незаконный вывоз приходится 890, или около 85% из всех фактов нарушений, по ним заведены административные дела.

Всего граждане хотели вывезти нелегально 104 млн рублей, которые не были задекларированы в случаях, когда этого требовало законодательство (с 24 февраля по 1 марта) или превышали установленные со 2 марта лимиты. Под последнее — запрет на вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. — подпадает почти каждое второе такое нарушение и половина из указанной суммы, уточнили в ФТС. За аналогичный период в 2021-м году зафиксировано 489 случаев нелегального «экспорта» денег на сумму 67 млн рублей, «импорта» — 326 фактов на 57 млн рублей.

«В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну», — пояснил «Известиям» первый замруководителя ФТС России Олег Губайдулин.

По данным ФТС, в текущем году наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Чаще всего незаконный провоз российских рублей, долларов и евро фиксируется в багаже или в одежде без сокрытия.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Месть от купюр: россияне попытались незаконно вывезти свыше 100 млн рублей.

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