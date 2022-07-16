В Госдуме предложили объявить Байдена в розыск за спонсирование неонацизма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить президента США Джо Байдена в международный розыск за спонсирование неонацизма. Об этом он заявил 16 июля.

«Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине», — заявил депутат «РИА Новости».

По его словам, США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию.

«Вся вина в том, что сегодня происходит на Украине, лежит на США», — заключил Шеремет.

14 июля Байден призвал добиваться провала спецоперации России в Донбассе. Он призвал другие страны поддержать США в их помощи Украине.

8 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден принял решение о выделении $400 млн Киеву на поставки вооружения и военное образование.

Ранее в этот день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед. Отмечалось, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн, предположительно, будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Накануне между тем высокопоставленный представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что чем больше военной помощи Запада получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы. Он уточнял, что Киев хочет ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военной помощи на сумму $5,6 млрд. По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты помощи Киеву «на регулярной основе».

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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