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Байден призвал добиваться провала спецоперации России в Донбассе

Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация России стала стратегическим провалом
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден заявил, что нужно добиваться того, чтобы российская спецоперация по защите Донбасса стала стратегическим провалом Москвы. Об этом он сказал 14 июля на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом в Иерусалиме.

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По мнению президента США, действия РФ на Украине «представляют собой вызов миру и стабильности». Байден призвал страны «поддержать решимость» Вашингтона помочь Киеву «защитить свою демократию».

15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военной помощи на сумму $5,6 млрд. По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты помощи Киеву «на регулярной основе».

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ.

При этом 17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведении спецоперации было необходимым и вынужденным. Глава государства отметил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада. Кроме того, на развитие экономики, на благополучие живущих там людей никто не обращал внимания, указал Путин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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