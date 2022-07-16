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На новой обложке The Week показали вышвыривание Джонсона из резиденции

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Британский журнал The Week показал 16 июля провокационную обложку нового номера, который выйдет 22 июля.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

На ней изображено, как полицейские выкидывают бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит, 10.

«Почему Борис отскочил. После трех лет лжи, скандалов и софистики Великобритания ждет нового лидера», — гласит надпись на обложке.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля после того, как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Вместе с постом премьер-министра Джонсон также покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

11 июля Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики. Однако 15 июля СМИ сообщили, что Джонсон призывает соратников по партии не поддерживать экс-главу минфина Риши Сунака.

В борьбе за пост премьер-министра помимо Сунака участвуют глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября.

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