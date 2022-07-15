Джонсон призывает не поддерживать кандидата на пост премьера Риши Сунака

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает выбывших из гонки на пост главы Консервативной партии и премьера страны политиков поддерживать любого кандидата, кроме Риши Сунака, сообщает 15 июля издание The Times со ссылкой на свои источники.

«Борис Джонсон призывает выбывших кандидатов из гонки на пост лидера консерваторов поддерживать «кого угодно, кроме Риши», — пишет издание.

Как заявили собеседники издания, Джонсон убежден, что Сунак «не должен стать премьер-министром», и это связано с личной неприязнью.

«Все в команде Даунинг-стрит, 10 ненавидят Риши. Это личное. Это имеет враждебный характер. Они не осуждают Саджида Джавида [бывший глава Минздрава] за свержение Джонсона. Они винят в этом Риши. Они считают, что он планировал это на протяжении месяцев», — цитирует издание одного из спикиров.

Однако источник The Times убежден, что Джонсон, судя по всему, благоприятно относится к кандидатуре главы МИД Лиз Трасс. В публикации также заявляется, что он будет рад увидеть младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт в роли премьер-министра, если у той получится обогнать Сунака.

Ранее, 11 июля, Борис Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля после того, как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Вместе с постом премьер-министра Джонсон также покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.