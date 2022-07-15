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Джонсон призывает не поддерживать кандидата на пост премьера Риши Сунака

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает выбывших из гонки на пост главы Консервативной партии и премьера страны политиков поддерживать любого кандидата, кроме Риши Сунака, сообщает 15 июля издание The Times со ссылкой на свои источники.

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«Борис Джонсон призывает выбывших кандидатов из гонки на пост лидера консерваторов поддерживать «кого угодно, кроме Риши», — пишет издание.

Как заявили собеседники издания, Джонсон убежден, что Сунак «не должен стать премьер-министром», и это связано с личной неприязнью.

«Все в команде Даунинг-стрит, 10 ненавидят Риши. Это личное. Это имеет враждебный характер. Они не осуждают Саджида Джавида [бывший глава Минздрава] за свержение Джонсона. Они винят в этом Риши. Они считают, что он планировал это на протяжении месяцев», — цитирует издание одного из спикиров.

Однако источник The Times убежден, что Джонсон, судя по всему, благоприятно относится к кандидатуре главы МИД Лиз Трасс. В публикации также заявляется, что он будет рад увидеть младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт в роли премьер-министра, если у той получится обогнать Сунака.

Ранее, 11 июля, Борис Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля после того, как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Вместе с постом премьер-министра Джонсон также покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

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