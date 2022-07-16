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Пушков предрек Европе волну отставок и политических кризисов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Vincenzo Nuzzolese
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Европе грозит волна отставок и кризисы в политике из-за недовольства населения. Такое мнение 15 июля выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Даже если [премьер-министр Марио] Драги останется во главе правительства Италии и его отставка принята не будет, она сама по себе говорит о многом, особенно на фоне отставок [премьер-министра Бориса] Джонсона в Британии и [премьер-министра Марии] Каллас в Эстонии. Это уже третья отставка европейского главы правительства за последние 10 дней, причем подлинная причина (не повод , а именно причина) у всех одна: широкое недовольство работой этих премьеров», — написал он.

Пушков пояснил: недовольство связано с несоответствием ожиданий граждан, которые предполагают, что правительства должны рационально управлять с соблюдением интересов общества. По факту же они видят порой безумные решения в сфере энергетики и не менее безумные санкционные войны, которые бьют по экономикам их стран.

Сенатор отметил также, что в Германии обсуждается вопрос возможной отставки канцлера страны Олафа Шольца и согласился с высказыванием премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейский союз «выстрелил себе не в ногу, а в легкие».

14 июля Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

7 июля после того, как из правительства Бориса Джонсона ушли свыше 50 политиков, он также объявил о своей отставке. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

15 июля день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

В тот же день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» допустил новые отставки руководителей стран Европы.

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