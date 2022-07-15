«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в госкорпорации.

«14 июля «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что соглашение отвечает интересам России и США. Оно будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

Также в сообщении «Роскосмоса» подчеркивается, что единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит осенью к МКС на американском Crew Dragon.

Как отметили в госкорпорации, это соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

Накануне заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл сообщила, что NASA рассчитывает на соглашение с «Роскосмосом» на осуществление перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС).

Переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС начались 1 июля. Как уточнил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, речь идет о переговорах, которые одобрило правительство РФ в своем недавнем распоряжении.

В мае экс-глава госкорпорации «Роскосмос» заявлял, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA касательно антироссийских санкций, а также от возможностей США обеспечить безопасность экипажа при полете.