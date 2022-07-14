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В NASA рассказали о надежде договориться с РФ о перекрестных полетах к МКС

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Фото: REUTERS/NASA/Roscosmos/Handout
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает на соглашение с «Роскосмосом» на осуществление перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл 14 июля.

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«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и «Роскосмосе», — сказала она на пресс-конференции, посвященной запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

Переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС начались 1 июля. Как уточнил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, речь идет о переговорах, которые одобрило правительство РФ в своем недавнем распоряжении.

В мае глава госкорпорации «Роскосмос» заявлял, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA касательно антироссийских санкций, а также от возможностей США обеспечить безопасность экипажа при полете.

Рогозин также сообщал, что России пока сложно принять решение о возможности проведения перекрестных полетов. 13 мая издание Spacenews сообщило, что астронавты NASA, которые находились в тесном сотрудничестве с российскими коллегами, начали испытывать трудности после введения санкций против РФ.

Дмитрий Рогозин отмечал скептический настрой к космическому кораблю Илона Маска Crew Dragon, с которым «случаются большие неприятности». 6 июня NASA сообщило, что запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на МКС отложен на неопределенный срок. Поводом стали неполадки в работе двигателя.

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