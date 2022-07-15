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Суд частично удовлетворил иск «Ералаша» к наследникам Грачевского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд частично удовлетворил иск «Продюсерского центра Ералаш» к вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской и другим его наследникам на 4 млн рублей. Об этом «Известиям» 15 июля рассказал представляющий ее интересы адвокат Евгений Бранецкий.

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В прошлом году Продюссерский центр «Ералаш» выдвинул к наследникам иск, с требованием о взыскании суммы по договору займа. Иск подала и сама компания «Ералаш», о взыскании сумм по договору займа. Общая сумма исков достигла 18 млн рублей. Один иск был подан продюсерским центром «Ералаш», еще два — компанией ООО «Ералаш».

«Суд частично удовлетворил исковые требования продюсерского центра, с четырех его наследников солидарно должны взыскать 4 млн рублей», — поделился Евгений Бранецкий.

Однако ответчики намерены обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.

Иски были поданы в ноябре прошлого года, тогда же адвокат рассказал, что предполагается, что эти деньги взял в долг Грачевский. По его словам, вдове сценариста не было ничего известно о данных займах.

Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус. Он лечился сначала амбулаторно, затем его госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Художественного руководителя «Ералаша» похоронили на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Также он создал ряд документальных фильмов.

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