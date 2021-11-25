Суд в Москве отказал вдове Грачевского в иске к «Ералашу»

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не получит доступ к документам ООО «Ералаш», которые истица требовала для оценки доли ее наследства в компании. Соответствующее решение вынес 25 ноября Арбитражный суд Москвы, подробности вердикта сообщил корреспондент «Известий».

«В иске отказать», — постановил суд.

Как отметил корреспондент издания, адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий рассказал, что вдова хотела получить документы ООО «Ералаш», чтобы оценить долю, которая принадлежит ей как наследнице Грачевского.

Ранее, 2 ноября, Бранецкий рассказал, что через суд с вдовы умершего от COVID-19 режиссера хотят истребовать около 18,5 млн рублей.

Мещанский суд Москвы принял три иска от истцов, требующих от Белоцерковской выплатить многомиллионную сумму, стало известно РЕН ТВ 2 ноября. Один иск был подан продюсерским центром «Ералаш», еще два — компанией ООО «Ералаш» о взыскании сумм по договору займа.

Как рассказал Бранецкий, предполагается, что эти деньги взял в долг Грачевский. По словам адвоката, вдове сценариста не было ничего известно о данных займах.

Кроме того, еще один иск к Белоцерковской подал коллега Грачевского, директор «Ералаша» Аркадий Григорян, сообщил источник РЕН ТВ. Как рассказал собеседник телеканала, Мещанский суд зарегистрировал иск Григоряна о чести и достоинстве к Белоцерковской и ряду СМИ.

Грачевский скончался в столице 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.