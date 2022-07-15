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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Генсек ШОС Чжан Мин подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление в организацию
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена. Об этом 15 июля сообщили в Telegram-канале организации.

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«Белоруссия недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС в качестве полноправного члена», — передает слова генсека организации Чжан Мина ТАСС.

Он также сообщил, что в ближайшее время начнутся соответствующие процедуры, касающиеся вступления страны в организацию.

О подачи Белоруссией заявки на вступление в ШОС 11 июля заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Он рассказал, что на Самаркандском саммите в сентябре может начаться процедура по ее приему в члены организации.

Ранее в этот день стало известно, что на ближайшем саммите в Самарканде Иран, с 2012 года имеющий статус наблюдателя при организации, станет членом ШОС.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях: от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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