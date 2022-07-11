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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

МИД Узбекистана: Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
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Фото: ТАСС/Шелега Сергей
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Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом в понедельник, 11 июля, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

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Он отметил, что обращение Белоруссии уже направлено странам-членам. Кроме того, он рассказал, что на Самаркандском саммите может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.

«Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии», — заявил Норов.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

Ранее в этот день стало известно, что на ближайшем саммите в Самарканде Иран, с 2012 года имеющий статус наблюдателя при организации, станет членом ШОС.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях: от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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