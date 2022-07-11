Иран примут в ШОС в сентябре на саммите в Самарканде

Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на ближайшем саммите в Самарканде, который состоится 15 и 16 сентября. Об этом 11 июля сообщил и.о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — заявил Норов на круглом столе в Москве.

17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин заявил о поддержке РФ в вопросе приема Ирана в ШОС.

Иран, с 2012 года имеющий статус наблюдателя при организации, подал заявку на вступление в ее ряды в качестве полноправного члена еще в 2008-м, однако членство страны долгие годы оставалось в подвешенном состоянии из-за режима санкций Совбеза ООН против Тегерана. В 2015 году вслед за появлением так называемой ядерной сделки с Ираном санкции с него были сняты.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях: от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.