Реклама
Прямой эфир
Экономика
Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директору
Мир
Зеленский отказался комментировать заявление главы Минобороны о контрнаступлении
Мир
Представителя Канады вызвали в МИД Украины из-за решения вернуть турбины для «Северного потока»
Общество
Николай Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
Мир
Умер актер Юрий Мажуга
Мир
В США призвали разрешить Украине удары по военным объектам РФ и Белоруссии
Экономика
Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля
Общество
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Мир
Умер актер и режиссер Л.К. Джонс
Экономика
Россия сместила Алжир на третье место на газовом рынке Испании
Мир
На Украине заявили об изменении хода конфликта из-за западного оружия

Иран примут в ШОС в сентябре на саммите в Самарканде

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на ближайшем саммите в Самарканде, который состоится 15 и 16 сентября. Об этом 11 июля сообщил и.о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

Знамя «шанхайского духа»

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — заявил Норов на круглом столе в Москве.

17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин заявил о поддержке РФ в вопросе приема Ирана в ШОС.

Иран, с 2012 года имеющий статус наблюдателя при организации, подал заявку на вступление в ее ряды в качестве полноправного члена еще в 2008-м, однако членство страны долгие годы оставалось в подвешенном состоянии из-за режима санкций Совбеза ООН против Тегерана. В 2015 году вслед за появлением так называемой ядерной сделки с Ираном санкции с него были сняты.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях: от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022