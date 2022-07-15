Посольство РФ в Оттаве указало Канаде на «обоюдоострый» характер санкций

Новые экономические санкции Оттавы в отношении России отразятся на самой Канаде, прокомментировал временный поверенный в делах РФ в Канаде Владимир Проскуряков обновленные рестрикции.

«Считаем, что очередной санкционный раунд Канады абсолютно необоснован и контрпродуктивен. Как мы неоднократно предупреждали, все экономические санкции обоюдоостры и будут обязательно иметь обратный и побочный эффект для самой Канады», — заявил дипломат ТАСС.

Накануне власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. В поправки были добавлены восемь новых отраслей.

21 июня сообщалось, что правительство Канады рассматривает законопроект, который позволит конфисковать российские санкционные активы. 28 июня стало известно, что канадские власти ввели рестрикции в отношении шести физлиц и 46 юрлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

8 июня Канада ввела санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Ограничения включили запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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