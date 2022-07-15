Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии
Мир
Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья
Армия
ПГРК «Ярс» в Барнауле вышли на маршруты боевого патрулирования
Общество
В России предложат ввести ГОСТ для частных домов
Общество
Российские генетики потеряли доступ к международной базе данных редких заболеваний
Мир
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ
Экономика
Банки ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 9%
Общество
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции
Мир
МИД РФ заявил о риске глобальной рецессии из-за санкций Запада
Мир
Трамп заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Мир
Болсонару пообещал представить Зеленскому способ разрешения конфликта
Сюжет:

Посольство РФ в Оттаве указало Канаде на «обоюдоострый» характер санкций

0
Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые экономические санкции Оттавы в отношении России отразятся на самой Канаде, прокомментировал временный поверенный в делах РФ в Канаде Владимир Проскуряков обновленные рестрикции.

Сверх мер: Путин призвал кабмин не расслабляться на фоне санкций
Как Россия может подготовиться к отказу ЕС от ее энергоресурсов и насколько сильно пострадала авиаотрасль страны

«Считаем, что очередной санкционный раунд Канады абсолютно необоснован и контрпродуктивен. Как мы неоднократно предупреждали, все экономические санкции обоюдоостры и будут обязательно иметь обратный и побочный эффект для самой Канады», — заявил дипломат ТАСС.

Накануне власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. В поправки были добавлены восемь новых отраслей.

21 июня сообщалось, что правительство Канады рассматривает законопроект, который позволит конфисковать российские санкционные активы. 28 июня стало известно, что канадские власти ввели рестрикции в отношении шести физлиц и 46 юрлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

8 июня Канада ввела санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Ограничения включили запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022