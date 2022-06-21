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В Канаде допустили конфискацию санкционных российских активов

Фриланд: Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России
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Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher
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Правительство Канады рассматривает законопроект, который позволит конфисковать российские санкционные активы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила заместитель премьер-министра Христя Фриланд.

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«Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы», — заявила она в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен.

Также канадский политик признала сложность отказа от поставок энергоносителей из РФ для большинства стран Европы. По словам Фриланд, этот вопрос активно обсуждается.

До этого, 8 июня, Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

Днем ранее агентство пограничных служб Канады (CBSA) сообщило, что правоохранительные органы Канады и США усилят меры по соблюдению экспортных санкций против РФ.

31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ. Кроме того, был установлен запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из РФ, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человека. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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