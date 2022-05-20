Канада ввела новые санкции против России, в том числе запрет на экспорт компьютерной техники и предметов роскоши. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает МИД Канады.

Также под санкции попали 14 человек.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан. Перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса.

Реклама

Ранее, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, что в основном затронуло бизнесменов, затем включила в санкционный список 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

Новость дополняется