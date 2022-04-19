Власти Канады ввели новые санкции в отношении россиян

Правительство Канады во вторник, 19 апреля, ввело санкции в отношении 14 физических лиц и их семей. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел государства.

В частности, под рестрикции попали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, а также бизнесмены Михаил Фридман, Михаил Гуцериев.

В МИД Канады подчеркнули, что подобное решение со стороны властей обусловлено нежеланием быть сопричастными к проведению специальной военной операции в Донбассе.

Ранее в этот же день Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации.

14 апреля власти Великобритании ввели персональные санкции против бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича. Меры в отношении гражданина Канады Тененбаума и обладающего российским и израильским паспортами Давидовича были приняты вследствие их «близкой связи» с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. На него, в свою очередь, Великобритания наложила санкции еще раньше.

6 апреля также сообщалось, что Канада ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии. Ограничительные меры в основном коснулись российских бизнесменов. Как уточнялось, попавшим под рестрикции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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