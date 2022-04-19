Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — приводятся ее слова на сайте правительства.

6 апреля Новая Зеландия ввела тариф в размере 35% на весь российский импорт. Веллингтон запретил экспорт продукции, тесно связанной со стратегическими отраслями промышленности России, такими как информационно-вычислительная техника и двигатели. Данные меры, согласно заявлению, являются самым значительным экономическим ответом России и призваны вынудить ее отказаться от проведения специальной операции по защите Донбасса.

18 марта правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против РФ. Отмечалось, что власти страны в случае обнаружения на территории государства активов президента России Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности РФ, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также директора ФСБ Александра Бортникова, Промсвязьбанка и еще 18 неназванных организаций, заморозят их.

7 марта Новая Зеландия приняла решение ввести персональные санкции в отношении порядка 100 россиян. В список вошли, в частности, президент РФ, председатель правительства, министр обороны, глава МИДа и ряд других представителей руководства страны.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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