Новая Зеландия вводит 35-процентные тарифы на весь российский импорт

Правительство Новой Зеландии вводит тариф в размере 35% на весь российский импорт. Совместное заявление об этом министра иностранных дел Нанайи Махуты и министра торговли Демиена О'Коннора было опубликовано на официальном сайте 6 апреля.

Новозеландские власти заявили, что в ответ на проведение Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, с 25 апреля ко всему российскому импорту будет применен тариф в размере 35%.

Веллингтон запретит экспорт продукции, тесно связанной со стратегическими отраслями промышленности России, такими как информационно-вычислительная техника и двигатели. Данные меры, согласно заявлению, являются самым значительным экономическим ответом России и призваны вынудить ее отказаться от проведения специальной военной операции в Донбассе. В ведомстве подчеркнули: данные рестрикции работают совместно с санкциями других западных стран, принятых против Москвы.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки 5 апреля заявила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.