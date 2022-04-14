Великобритания ввела санкции против двух бизнесменов

Власти Великобритании ввели персональные санкции против бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича. Об этом сообщается в постановлении правительства страны в четверг, 14 апреля.

Отмечается, что меры в отношении гражданина Канады Тененбаума и обладающего российским и израильским паспортами Давидовича были приняты вследствие их «близкой связи» с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. На него, свою очередь, Великобритания наложила санкции еще раньше.

Согласно принятым Соединенным Королевством мерам, все активы Тененбаума в стране будут заморожены, а его частным самолетам будет запрещено входить в воздушное пространство Великобритании. Для Давидовича же применены еще более жесткие санкции: они предполагают полный запрет на въезд в страну.

6 апреля также сообщалось, что Канада ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии. Ограничительные меры в основном коснулись российских бизнесменов. Как уточнялось, попавшим под рестрикции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

Президент России Владимир Путин 4 апреля подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из указа, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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