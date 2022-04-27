Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР

Канада вводит санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 27 апреля заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, сообщается на сайте правительства страны.

Рестрикции распространяются на 11 «официальных лиц высокого ранга и 192 других депутатов народных советов» — парламентов ДНР и ЛНР. Канада обвинила их в соучастии «посягательствам российского режима на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв канадского вице-премьера Христи Фриланд исключить Россию из мировых финансовых институтов и международных организаций в качестве ответа на якобы новые свидетельства «зверств российских военных». Она назвала эти слова кровавой исторической реконструкцией событий времен Второй мировой войны.

19 апреля правительство Канады ввело санкции в отношении 14 физических лиц РФ и их семей. В частности, под рестрикции попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также бизнесмены Михаил Фридман, Михаил Гуцериев.

В МИД Канады подчеркнули, что подобное решение со стороны властей обусловлено нежеланием быть сопричастными к проведению специальной военной операции в Донбассе.

6 апреля Канада также ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии. Ограничительные меры в основном коснулись российских бизнесменов. Как уточнялось, попавшим под рестрикции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

28 февраля сообщалось, что в МИД РФ предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер. Причиной послужили акции протеста у посольства России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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