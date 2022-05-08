Канада расширила санкции против России

Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан. Об этом стало известно в воскресенье, 8 мая.

«И мы выдвигаем новые санкции против 40 российских физических и пяти юридических лиц», — цитирует премьер-министра Канады Джастина Трюдо агентство Reuters.

Как уточняется, перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, которые в основном затронули бизнесменов. 19 числа правительство страны расширило список, включив в него 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

28 апреля Министерство иностранных дел России закрыло въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынуждено в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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