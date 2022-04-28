Прямой эфир
Мир
Мониторинговую миссию ОБСЕ закроют на Украине
Мир
ООН заявила о работе с РФ и Украиной над эвакуацией жителей Мариуполя
Общество
В майские праздники изменится режим работы Московской канатной дороги
Мир
В Болгарии предприниматели призвали восстановить поставки российского газа в страну
Мир
Годовая инфляция в ФРГ достигла рекордных 7,4% в апреле
Мир
Польша объявила о переброске военной техники в связи с учениями
Мир
В МАГАТЭ не подтвердили серьезного превышения радиации на ЧАЭС из-за земляных работ
Мир
Росгвардия обезвредила более 200 противодесантных мин в Херсонской области
Мир
Байден предложит конгрессу изымать связанные с РФ активы в пользу Украины
Мир
Экс-депутат заявил о получении сотрудниками офиса Зеленского гражданства Британии
Экономика
10 стран потребовали от ЕС более ясных комментариев о расчетах за газ в рублях
Сюжет:

МИД России опубликовал перечень подпавших под санкции канадских граждан

МИД России опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД РФ в четверг, 28 апреля, опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. В список вошли 592 человека, в частности члены палаты общин канадского парламента.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что со стороны РФ подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады.

«Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам», — говорится в сообщении.

19 апреля правительство Канады ввело санкции в отношении 14 физических лиц РФ и их семей. В частности, под рестрикции попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также бизнесмены Михаил Фридман, Михаил Гуцериев.

В МИД Канады подчеркнули, что подобное решение со стороны властей обусловлено нежеланием быть сопричастными к проведению специальной военной операции в Донбассе.

6 апреля Канада также ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии. Ограничительные меры в основном коснулись российских бизнесменов. Как уточнялось, попавшим под рестрикции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

28 февраля сообщалось, что в МИД РФ предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер. Причиной послужили акции протеста у посольства России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022