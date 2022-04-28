МИД России опубликовал перечень подпавших под санкции канадских граждан

МИД РФ в четверг, 28 апреля, опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. В список вошли 592 человека, в частности члены палаты общин канадского парламента.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что со стороны РФ подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады.

«Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам», — говорится в сообщении.

19 апреля правительство Канады ввело санкции в отношении 14 физических лиц РФ и их семей. В частности, под рестрикции попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также бизнесмены Михаил Фридман, Михаил Гуцериев.

В МИД Канады подчеркнули, что подобное решение со стороны властей обусловлено нежеланием быть сопричастными к проведению специальной военной операции в Донбассе.

6 апреля Канада также ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии. Ограничительные меры в основном коснулись российских бизнесменов. Как уточнялось, попавшим под рестрикции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

28 февраля сообщалось, что в МИД РФ предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер. Причиной послужили акции протеста у посольства России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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