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Канада ввела новые санкции против нефти и газа из России

Канада ввела новые санкции против нефти, газа и химической промышленности из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Об этом в среду, 8 июня, сообщается на сайте правительства страны.

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Отмечается, что рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

«Запрет экспорта нефти, газа и химических услуг нацелен на отрасль, на долю которой приходится около 50% доходов федерального бюджета России. <...> Эти меры снизят способность России вести <спецоперацию по защите Донбасса> и пошлют четкий сигнал российскому режиму», — говорится в заявлении.

Днем ранее агентство пограничных служб Канады (CBSA) сообщило, что правоохранительные органы Канады и США усилят меры по соблюдению экспортных санкций против РФ.

31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан, позже санкции были введены еще против 14 граждан РФ. Кроме того, был установлен запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из РФ, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человека. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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