США и Канада заявили об усилении экспортного контроля в отношении РФ

Правоохранительные органы Канады и США усилят меры по соблюдению экспортных санкций против РФ. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает агентство пограничных служб Канады (CBSA ).

«С помощью строгих принудительных мер мы ограничиваем доступ России к технологиям и другим товарам, которые необходимы для поддержания военного потенциала», — говорится в публикации.

В рамках сотрудничества Вашингтон и Оттава договорились обмениваться информацией, организовывать тщательный аудит и, при необходимости, конфискацию грузов, а также совместно пресекать любые нарушения установленных норм.

В этот же день помощник госсекретаря по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрод возглавил делегацию США на виртуальной встрече с официальными лицами CBSA в Оттаве. Стороны обсудили детали будущего партнерства и выразили надежду на дальнейшее укрепление межгосударственных связей.

Ранее, 31 мая, Канада ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

20 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против еще 14 граждан. Перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ, начатой 24 февраля.

Кроме того, был установлен запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из РФ, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

18 мая издание Trading Economics сообщило о том, что годовой уровень инфляции в Канаде достиг в апреле 2022 года показателя в 6,8%, превысив показатели 30-летней давности. Аналитики объясняют ситуацию ростом цен на продукты питания и оплату жилья, которые подскочили из-за роста стоимости энергоносителей и сырьевых товаров.

Западные страны вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите жителей Донбасса. При этом наблюдается рост инфляции и цен в странах Евросоюза и США. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.