19 человек пострадали при лесном пожаре в турецкой Мугле

Масштабный лесной пожар продолжается в турецком городе Мугла. Как сообщил 14 июля в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, распространяющийся огонь уничтожил уже 500 га леса.

Известно, что в результате пожара пострадали 19 человек. Девять из них, по данным министерства здравоохранения Турции, находятся в больнице.

Спасатели продолжают тушить лес как с помощью наземной техники, так и с воздуха c помощью вертолетов. Однако бороться с огнем нескольким пожарным командам мешает сильный ветер, сообщило накануне Reuters.

В районе популярных у россиян турецких курортов за последние недели произошло уже несколько масштабных природных возгораний.

О том, что лесной пожар возник в районе Мугла рядом с курортным городом Бодрум в Турции впервые сообщалось 10 июля. Спасатели тушили огонь с земли и воздуха. На место были направлены самолет и три вертолета.

5 июля в курортном городе Анталья на юге Турции также вспыхнул лесной пожар. Возгорание произошло в 17:00 в лесной зоне на высоте 605 м вблизи канатной дороги Тюнектепе. Площадь пожара составила 1 га, его локализовали в течение 45 минут.

24 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что лесной пожар в районе курорта Мармарис практически полностью взят под контроль. Пожар рядом с Мармарисом начался вечером 21 июня. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился в лесной местности.