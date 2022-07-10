Лесной пожар охватил турецкий курорт Бодрум

Лесной пожар возник в районе Мугла рядом с курортным городом Бодрум в Турции. Об этом 10 июля сообщил портал Haberturk.

Возгорание возникло по неустановленной пока причине в 15:30 по местному времени (совпадает с мск).

Спасатели тушат огонь с земли и воздуха. На место направлены самолет и три вертолета. Также с пожаром борются более десяти единиц спецтехники.

5 июля в курортном городе Анталья на юге Турции вспыхнул лесной пожар. По данным издания, возгорание произошло в 17:00 в лесной зоне на высоте 605 м вблизи канатной дороги Тюнектепе.

Площадь пожара составила 1 га, его локализовали в течение 45 минут.