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Лесной пожар охватил турецкий курорт Бодрум

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Фото: Haberturk
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Лесной пожар возник в районе Мугла рядом с курортным городом Бодрум в Турции. Об этом 10 июля сообщил портал Haberturk.

Возгорание возникло по неустановленной пока причине в 15:30 по местному времени (совпадает с мск).

Спасатели тушат огонь с земли и воздуха. На место направлены самолет и три вертолета. Также с пожаром борются более десяти единиц спецтехники.

5 июля в курортном городе Анталья на юге Турции вспыхнул лесной пожар. По данным издания, возгорание произошло в 17:00 в лесной зоне на высоте 605 м вблизи канатной дороги Тюнектепе.

Площадь пожара составила 1 га, его локализовали в течение 45 минут.

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