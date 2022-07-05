Лесной пожар вспыхнул в Анталье на юге Турции

В курортном городе Анталья на юге Турции вспыхнул лесной пожар. Он был локализован. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила газета Hürriyet.

По данным издания, возгорание произошло в 17:00 в лесной зоне на высоте 605 м вблизи канатной дороги Тюнектепе. Площадь пожара составила 1 га. Его локализовали в течение 45 минут. В тушении были задействованы 5 вертолетов и 4 самолета.

О причинах возгорания пока не сообщается.

Ранее, 4 июля, в турецком городе Сиде произошел пожар на территории пятизвездочного отеля Pemar Beach 5*. По предварительным данным, в результате пожара никто серьезно не пострадал. Гостей отеля переселяют в другие гостиницы. Причины инцидента в настоящее время неизвестны.