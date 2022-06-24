Пожар в турецком Мармарисе взяли под контроль

Лесной пожар в районе курорта Мармарис практически полностью взят под контроль. Об этом 24 июня сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы совершили облет территории. Пожар в значительной степени взят под контроль», — сказал глава государства в эфире TRT.

Это вторая поездка Эрдогана в регион за последние дни. 22 июня он уже совершал облет над пострадавшей территорией.

Пожар рядом с Мармарисом начался вечером 21 июня. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился в лесной местности.

В работе по устранению пожара были привлечены 4,5 тыс. человек, из них 1,2 тыс. работали непосредственно в лесу. Было задействовано 1169 единиц техники, в том числе 15 самолетов и 46 вертолетов. Помощь в тушении поступила от Румынии и Израиля.

Турецкие власти заявили, что пожар начался из-за диверсии, подозреваемый в поджоге был задержан. Мотивом преступления он назвал месть.

«Он сам признался в содеянном. Сказал, что разозлился на весь регион из-за коммерческого конфликта, совершил поджог и намеревался покончить с собой. В момент происшествия он также находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в МВД Турции.

Эрдоган выступил за возвращение смертной казни за умышленный поджог леса.

«Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить», — сказал президент Турции.