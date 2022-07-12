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Прототип ракеты Super Heavy компании SpaceX взорвался на испытаниях

Илон Маск: прототип ракеты-носителя Super Heavy Booster 7 взорвался во время испытаний
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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Прототип ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, предназначенный для космического корабля Starship компании SpaceX, загорелся во время испытаний на стартовой площадке в Техасе. Видео взрыва опубликовано 11 июля главным редактором сайта NASASpaceFlight.com Крисом Берджином.

На кадрах видно, как основание ракеты за доли секунды окутал огненный шар. Ускоритель разрушен не был, он остался на тестовой площадке.

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Основатель SpaceX Илон Маск на странице в Twitter подтвердил, что испытания пошли «не так уж хорошо». Команда в настоящее время оценивает ущерб от взрыва.

Он пояснил, что неполадка возникла при тесте запуска двигателя с вращением Raptor.

«В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — добавил он.

Как добавляет «Газета.Ru», Берджин уточнил, что огонь после взрыва удалось потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.

В августе 2021 года компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету. Речь идет о двухступенчатом многоразовом носителе Starship на космодроме в Техасе. Общая длина сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля — 120 м. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 м. Такая высота комплекса является рекордной для космических ракет.

Тогда же Маск заявил, что Starship может высадить астронавтов на Луну еще до 2024 года.

В мае того же года получивший обозначение SN15 прототип корабля Starship за несколько минут поднялся на высоту около 10 км со стартового комплекса в Техасе. Затем он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 также поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Предыдущие корабли также взорвались.

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