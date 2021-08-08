Илон Маск собрал самую высокую ракету в мире

Компания SpaceX Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету, передает телеканал «Известия». Речь идет о двухступенчатом многоразовом носителе Starship на космодроме в Техасе. Общая длина сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля — 120 м. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 м. Такая высота комплекса является рекордной для космических ракет.

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