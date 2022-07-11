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В офисе Зеленского провозгласили украинцев «воинами света»

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Киев возвращает мораль в мировую политику, а украинцы — это «воины света». Такое заявление в понедельник, 11 июля, сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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«Украина возвращает в мировую политику мораль. Действиями показывая это в [спецоперации по защите Донбасса] с превосходящим противником», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Также он провозгласил украинцев «воинами света».

«Мы остаемся воинам света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всеми миру», — отметил Арестович.

Арестович аргументировал свои слова тем, что президент Украины Владимир Зеленский не уехал из Киева, хотя, на его взгляд, это было бы рациональным решением.

Он отметил, что после того, как военно-политическое руководство осталось в столице, «Запад посмотрел на нас по-другому».

4 июля Арестович заявил, что ситуация с Лисичанском и Северодонецком — успешная военная операция. Ранее Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над городами.

По его словам, во время обороны Лисичанско-Северодонецкой агломерации Вооруженные силы Украины должны были сковать силы РФ и ЛНР, увеличить их потери, «выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны», создать условия для наступательных действий на других территориях фронта.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как подчеркнули в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности российского государства.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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