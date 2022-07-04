Советник Арестович назвал ситуацию с Лисичанском и Северодонецком удачной операцией ВСУ

Ситуация с Лисичанском и Северодонецком — успешная военная операция, заявил 4 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Ранее Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над городами.

По его словам, во время обороны Лисичанско-Северодонецкой агломерации Вооруженные силы Украины должны были сковать силы РФ и ЛНР, увеличить их потери, «выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны», создать условия для наступательных действий на других территориях фронта.

«Все задачи операции — выполнены», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Арестович считает, что Киев вернет Лисичанск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту страны Владимиру Путину об установлении контроля над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. До этого, 25 июня, о взятии под контроль Северодонецка рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

4 июля Шойгу доложил российскому лидеру о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что освобождение ЛНР оказывает угнетающее воздействие на украинскую армию. В то же время для российской армии и союзных сил это вдохновляющее достижение, отметил он.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Как подчеркнули в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности российского государства.

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