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Военный эксперт рассказал о значении освобождения ЛНР

Военный эксперт Литовкин: освобождение ЛНР угнетающе воздействует на украинскую армию
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Освобождение Луганской Народной Республики оказывает угнетающее воздействие на украинскую армию. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее в этот день советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи: сковывание основных сил противника и увеличение его потерь, а также выигрыш времени для получения западного оружия.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

По словам военного эксперта, комментировать слова Арестовича бессмысленно, поскольку это «хорошая мина при плохой игре». Украина уже успешно полностью «освободила» ЛНР, продолжает «освобождать» Донецкую Народную Республику, указал Литовкин.

При этом для российской армии и союзных сил это вдохновляющее достижение, отметил он.

«Освобождение ЛНР — это часть выполнения того задания, которое поставил президент [РФ Владимир Путин] об обеспечении безопасности ЛДНР. Полностью мы пока не обеспечили безопасность ЛНР, потому что для этого надо отодвинуть огневые средства противника на расстояние до 500 км, поскольку у него есть реактивные системы залпового огня HIMARS, стреляющие на такое расстояние. Эту работу мы тоже проделаем, причем успешно», — подчеркнул военный эксперт.

При этом, как указал Литовкин, этот пример угнетающе воздействует на украинскую армию, которая терпит поражение за поражением.

«Из этой армии люди сдаются в плен, они дезертируют, Украине нечем пополнять резервы. Поэтому она призывает женщин, издала указ о призыве на военную службу инвалидов. Это всё показатель того, что мы успешно действуем на этом направлении», — заключил Литовкин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Путиным ранее в этот день доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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